Rocky Lekaj klar for Fredrikstad

Det bekrefter hans nye klubb på sin hjemmeside torsdag.

Lekaj var med på å ta Kristiansund til Eliteserien forrige sesong, men etter opprykket har det blitt minimalt med spilletid på 27-åringen. Etter kun to innhopp i serien falt han ned på å forlate klubben til fordel for Fredrikstad.

– Det er godt å komme hit. En stor klubb som jeg har visst lenge at har et stort engasjement rundt seg. Jeg kjenner hva Andrea (Loberto) står for fotballmessig fra før, og det var mye av grunnen til at jeg valgte Fredrikstad – at de har en plan for meg. Jeg liker planene klubben har, og gleder meg til å flytte hit sammen med kone og to barn, sier Lekaj til FFKs hjemmeside.

Angriperen, som tidligere har bøttet inn mål for Raufoss i 1. divisjon og 2. divisjon, er spilleklar til Fredrikstads kamp mot Strømmen søndag.

