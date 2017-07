Orientering: Norge disket på stafetten i Polen

Grunnen til at det norske laget ble fjernet fra resultatlistene var at Håkon Jarvis Westergård telte feil og ikke fikk med seg alle postene han skulle på sin tredjeetappe.

– Håkon Jarvis Westergård løper veldig bra i starten av sin 3. etappe, men ved passering arena blir han litt «het på grøten», som det heter. Dermed gjør han en feil som fører til at det ikke ble noe tellende resultat for oss i dag, forklarer landslagssjef Kenneth Buch.

– Selvfølgelig er det surt at vi blir stående uten tellende resultat, men samtidig er det en del positivt å ta med seg når det gjelder både prestasjoner og erfaring etter dagens stafett. Med noen flere sprintstafetter i bagasjen er dette et lag som kan levere gode resultater for Norge fremover, fortsetter landslagssjefen.

Andrine Benjaminsen, Jon Aukrust Osmoen, Westergård og Ida Marie Næss Bjørgul utgjorde det norske laget. Sistnevnte skaffet Norge totalt to topp 10-plasseringer under verdenslekene i Polen.

Danmark med Cecilie Klysner, Andreas Boesen, Søren Bobach og Maja Alm på laget vant sprintstafetten. Sveits tok sølvet foran Russland.

