Odd yppet seg mot Dinamo Zagreb

Resultatet gjør at det blir vanskelig, men langt fra umulig å avansere etter returoppgjøret i Skien.

Hjemmelaget fra Kroatia åpnet klart best torsdag og skapte flere store sjanser det første kvarteret, men det var gjestene fra Skien som tok ledelsen etter 20 minutter.

En glimrende kontring som involverte Jone Samuelsen, Riku Riski og Martin Broberg endte i føttene til Stefan Mladenovic.

Den kroatiskfødte kantspilleren ble spilt fram av svenske Broberg og satte ballen iskaldt i mål ved lengste stolpe alene med Dinamo Zagreb-keeper Dominik Livaković.

Slo tilbake

Vertene slo imidlertid raskt tilbake da et hjørnespark etter 31 minutter fant pannebrasken til Admin Hodziz. Spissen møtte på første stolpe og forlenget ballen i mål til 1-1, og like før pause hadde hjemmelaget snudd kampen.

Junior Fernandes startet et angrep og stormet inn i boksen da Petar Stojanovic slo inn fra høyre. Fernandes kom, helt umarkert, stormende inn i feltet og stanget inn scoringen bak en sjanseløs Rossbach.

Riku Riski hadde alle tiders mulighet til å gi Odd et viktig 2-2-mål da han kom alene med Livaković, men den kroatiske sisteskansen reddet mesterlig og sørget for at hjemmelaget gikk til pause med 2-1.

Bedre i 2. omgang

Dag-Eilev Fagermos menn fikk beholde ballen mer etter hvilen og innledet omgangen godt. Det kroatiske hjemmepublikummet var langt ifra fornøyd med å se at Odd styrte spillet, men gjestene maktet ikke å skape noen farligheter før Espen Ruud forsøkte seg på et frispark fra langt hold etter 66 minutter. Backen traff ballen klokkerent, men den gikk rett på Livaković som bokset unna.

Den andre omgangen fortsatte lenge med at Odd styrte mye av banespillet uten å skape sjanser og hjemmefansen fortsatte å pipe på Zagreb-laget. Minuttet før ordinær tid fikk imidlertid Dinamo Zagreb muligheten til å sikre et vesentlig bedre utgangspunkt.

Et innlegg fra venstre endte til slutt opp i beina på Fernandes som fikk skyte fra rundt 10 meter. Skuddet gikk imidlertid rett på Rossbach som fikk slengt opp hanskene og bokset unna.

Returoppgjøret i Skien spilles 3. august.

