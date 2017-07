Neymar avgjorde mot United

Kampens eneste mål kom etter en halvtime. Uniteds Antonio Valencia mistet ballen til Neymar, som enkelt satte ballen i mål fra åtte meter.

For fire dager siden scoret angriperen begge Barcelonas mål i 2-1-seieren over Juventus.

Begge lagene stilte slagkraftig. Barcelona startet kampen med den velkjente angrepstrioen Neymar, Luis Suárez og Lionel Messi. José Mourinhos menn hadde blant andre Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan og Paul Pogba i sin startellever. Spanjolene byttet ut alle utespillerne sine, mens United lot Marcus Rashford, Pogba og Lukaku avslutte kampen.

Matchvinner Neymar har i lengre tid vært ryktet bort fra Barcelona. Både spanske og britiske medier har meldt at Paris Saint-Germain skal være villige til å legge opp mot to milliarder kroner på bordet for å sikre seg måltyven.

Søndag skrev i tillegg den spanske storavisen Marca at Neymar og PSG har ferdigforhandlet en seksårsavtale som vil gi brasilianeren samme lønn som Lionel Messi i øyeblikket har i Barcelona.

Neymar har en utkjøpsklausul på over 200 millioner euro i sin Barcelona-kontrakt. Det tilsvarer godt over 1,8 milliarder kroner.

Dette var Manchester Uniteds siste kamp i USA i oppkjøringen. Nå går turen til Oslo og treningskamp mot Vålerenga. Den spilles på Ullevaal stadion søndag.

