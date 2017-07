Golf: Tutta på åttende i Skottland

Den norske golferen innledet dag én i Aberdeen med birdies på hull 5, 14, 15 og 18. Bogeys på hull 3 og 7 ga 36-åringen en litt trøblete start, men Tutta hentet seg fint inn. Hun gikk runden på 70 slag. Flere av konkurrentene er ikke ferdige med sine førsterunder, noe som betyr at Pettersens plassering kan endre seg noe, men hun har uansett heng på teten i turneringen.

Australske Karrie Webb leder på sju under par etter første dag. Hun slo til med åtte birdies underveis, men måtte tåle en bogey på tredje hull.

Marianne Skarpnord deltar også i Scottish Open, som er en del av den amerikanske LPGA-touren. Hun gikk åpningsrunden på seks over par. Skarpnord innledet torsdagens runde med to bogeys på de tre første hullene. Deretter fulgte to birdier og ytterligere to bogeys. En ny birdie på det niende hullet markerte slutten på den tidlige berg-og-dalbanen.

På de siste ni hullene ble det innledningsvis fem hull på par, før runden ble avsluttet med fire strake bogeys. Dermed endte Skarpnord runden fem slag over par. Det gir en foreløpig delt 97.-plass.

LPGA-spillerne bruker Scottish Open som oppkjøring til de viktige oppgavene som venter i ukene som kommer. Neste helg er det klart for sesongens siste Major-turnering, British Open, og midt i august går årets Solheim Cup av stabelen i den amerikanske delstaten Iowa.

