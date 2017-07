Forren gjør Molde-comeback

Midtstopperen har vært klubbløs siden det korte oppholdet i engelske Brighton ble avsluttet i mai. Han går nå løs på sin tredje periode i Molde.

– Å få spille fotball for Molde igjen betyr utrolig mye for meg og familien. Etter en tung tid uten fotball er fokuset nå på å komme tilbake i toppform og bidra positivt for Molde FK både på og utenfor banen. Jeg er mer motivert enn noen gang. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten og gleder meg til å komme i gang, sier Forren i en pressemelding.

Med unntak av to korte, mislykkede proffopphold i England har Forren spilt i Molde siden 2007. Han var sentral da laget vant den norske serien i 2011, 2012 og 2014.

29-åringen har også spilt 33 A-landskamper for Norge, den siste i november i fjor.

– Vegard har vært en fantastisk spiller for oss tidligere, og det satser vi på å få til igjen. At Vegard har lyst til å overbevise både på og utenfor banen gjør at vi har troen på det. Vi tror at tiden uten å få lov til å spille fotballkamper har fått Vegard til å innse hva han har gått glipp av, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

