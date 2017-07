Christiansen har lært av sine feil før 1500-meteren

20-åringen leverte onsdag en strålende prestasjon i VM da han på 800 meter fri svømte inn til både norsk og nordisk rekord i det som ble en fjerdeplass i finalen.

I etterkant var han strålende fornøyd med egen prestasjon, men samtidig helt klar på hva som blir viktig før den avsluttende 1500-meteren.

– Jeg må bare gjøre det annerledes enn for to år siden. Nå må jeg få lagt alt bak meg og ta en rolig dag. Deretter er det fullt fokus på lørdag, sa han til NTB like etter at han hadde klokket inn på 7.44,21.

For opphengt i egen prestasjon

Og det er ikke uten grunn at han nå konsentrerer seg om å nullstille.

20-åringen fikk sitt store gjennombrudd i 2015, da han helt uventet fosset inn til en knallsterk femteplass på 800 meter fri i sitt første senior-VM.

Noen dager senere klarte han ikke å følge opp, og han røk ut med tolvte beste tid i forsøket på favorittdistansen 1500 meter. I etterkant har Christiansen sagt at han var for opphengt i at han gjorde det så bra, og at han konsentrerte seg for lite om 1500-meteren.

Onsdag viste unggutten at han nærmer seg verdenseliten, og han mente han kunne blandet seg inn i medaljekampen om han hadde åpnet litt hardere.

Allerede lørdag venter forsøksheat på 1500-meteren. Fram til da skal han gjøre alt han kan for ikke å oppleve et déjà vu fra det som skjedde i 2015.

Tabbe

Det vet også landslagssjef Petter Løvberg. Han var strålende fornøyd med Christiansens innsats på 800-meteren, men vet samtidig hvor viktig det er å få eleven på rett spor for forsøksheatene på 1500 meter.

– Det blir viktig å restarte. Vi gjorde en tabbe i Kazan (VM 2015), og nå har han en fjerdeplass. Nå prøver vi å jobbe knallhardt for å rette oppmerksomheten mot den (1500-meteren). Dette var en bra generalprøve, sa Løvberg, som tidligere har sagt til NTB at Christiansen suttet vel mye på karamellen etter den overraskende sterke plasseringen i 2015.

