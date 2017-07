Tennis: Djokovic avslutter sesongen

Djokovic offentliggjorde nyheten på Facebook onsdag.

– Jeg vil dele denne nyheten med dere. Etter å ha slitt halvannet år med en albueskade, så har jeg tatt en avgjørelse. Jeg kommer ikke til å spille flere turneringer i 2017. Dette er en avgjørelse som uheldigvis har tvunget seg fram. Smertene har bare blitt verre, og det var ekstra ille under Wimbledon nylig. Alle medisinske eksperter mener jeg trenger tid og hvile, sa serberen.

– Dette er ingen enkel avgjørelse, men jeg må se positivt på det. Alt skjer for en grunn. Jeg skal bruke tiden så godt som mulig. Jeg skal ha kvalitetstid med familien, og jeg skal gjøre alt for å komme tilbake på banen så raskt som mulig. Jeg håper jeg kan trene med racket igjen om et par måneder, la han til.

Djokovic bekreftet samtidig at André Agassi fortsetter i trenerteamet hans i 2018.

– Andre blir med videre, noe jeg ønsker å takke ham for. Jeg ser fram til å trene med ham.

Serberen er klar på at han fortsatt har mye ugjort i tennissirkuset.

– Jeg vil spille profftennis i mange år framover. Takk for all støtte, sa 30-åringen.

Djokovic tok seg til kvartfinale i Wimbledon tidligere denne måneden, men måtte trekke seg et stykke ut i annet sett mot Tomas Berdych. Roger Federer vant turneringen.

