Rosenborg holdt Celtic til uavgjort på bortebane

Celtic er kjent for sin intime atmosfære i egen storstue i Glasgow og tilskuerne gjorde sitt for å få Rosenborg ut av komfortsonen. Trønderne sto imidlertid imot og skapte i stedet flere store sjanser til å avgjøre.

– Vi skulle gjerne scoret på bortebane, men vi har gjort en fantastisk prestasjon, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Nå er det en finale. Alt handler om å vinne, la han til.

I forrige runde slet Rosenborg med å slå ut irske Dundalk. Særlig deler av bortekampen var langt under pari for den norske serielederen.

Mot Celtic var trønderne mer kompakte, og selv om det var hjemmelaget som var det styrende laget, hadde de norske serielederne god kontroll på det den nykomponerte spissrekka til Celtic foretok seg i første omgang.

Ajer-milepæl

Norske Kristoffer Ajer fikk sin første offisielle kamp fra start for Celtic i skadefraværet til Erik Sviatchenko og fikk oppgaven med å stoppe Nicklas Bendtner, som startet i stedet for formspissen Matthías Vilhjálmsson.

– Jeg var nervøs før kampen, men heldigvis slapp vi ikke inn mål. Vi hadde noen skader på noen sentrale spillere, men gutta som kom inn gjorde det bra. Vi manglet det siste i dag, men forhåpentligvis blir det bedre neste uke, sa 19-åringen til Celtic-TV etter kampen. Han ble kåret til hjemmelagets beste spiller etter kampen og fikk en flaske champagne for innsatsen.

Den norske stopperen blokkerte et skuddforsøk fra Milan Jevtovic innenfor 16-meteren etter 23 minutter. Tolv minutter tidligere gjorde Tore Reginiussen det samme på to forsøk fra Tom Rogic.

Svær Bendtner-sjanse

Rosenborg burde tatt ledelsen etter 60 minutter. Mike Jensen fant Jevtovic innenfor 16-meteren, og serberen slo den smart videre til Yann-Erik de Lanlay på sju meter. Nordmannen klarte imidlertid ikke treffe mål etter å ha blitt litt presset av tidligere RBK-back Mikael Lustig.

André Hansen kunne lettet se skuddet til James Forrest snike seg utenfor hans høyre stolpe etter at Celtic-spilleren kranglet ballen fordi et par RBK-spillere, før han fikk avfyrt et skudd innenfor 16-meteren etter 71 minutter.

Jensen serverte Bendtner alene bakerst i feltet fem minutter senere, men dansken bommet på ballen selv om han var upresset.

Celtic var på en flere visitter på motstanderens halvdel senere i kampen, men ingen av lagene klarte å score onsdag. Dermed er det helt åpent før returoppgjøret i Trondheim.

Manglet Dembélé

Hjemmelagets store stjerne Moussa Dembélé sto over onsdagens kamp med skade. Unggutten scoret over 30 mål for Celtic i alle turneringer forrige sesong.

Brendan Rodgers var også nødt til å klare seg uten utestengte Leigh Griffiths. Spissen ble nylig ilagt én kamps karantene for å provosere hjemmefansen til nordirske Linfield i forrige kvalrunde.

Der Rosenborg ikke har vært i mesterligaens gruppespill siden 2007, var Celtic der senest forrige sesong. Brendan Rodgers' mannskap gikk ubeseiret gjennom alle hjemlige turneringer på veien mot en skotsk trippeltriumf.

Returkampen går på Lerkendal i neste uke. Sammenlagtvinneren vil kun ha ett hinder igjen på veien før plassen i den gjeveste europacupen er i boks.

(©NTB)