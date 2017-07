Opseth frykter Olympiatoppen knuser OL-drømmen

Foreløpig er både hun og Anniken Mork utenfor kvoteplass til vinterlekene i Pyeongchang. Kun Norges hoppdronning, Maren Lundby, er bankers på OL-laget.

– Akkurat nå stemmer hoppingen bra. Holder jeg på det, tror og håper jeg at OL er innenfor rekkevidde, sier Opseth.

18-åringen kan bli nektet OL-deltakelse. Olympiatoppens strenge krav krever stor framgang til vinteren.

– Ikke bare må jeg hoppe inn kvoteplass og være Norges nest beste hoppjente. Olympiatoppen har også strenge krav. Det siste er nok det verste akkurat nå. Du må ha to plasseringer mellom 8 og 12 i verdenscupen. Jeg håper det ikke er urealistisk, men min beste plassering er 18.-plass. Så det er en vei å gå. Det er opp til meg selv.

45 prosent sjanse

– Hvor stor er sjansen på en skala fra 0 til 100?

– Det var et veldig vanskelig spørsmål.

– Du har 100 svaralternativer.

– Jeg har jo det, svarer Opseth etter litt betenkningstid.

– Med tanke på Olympiatoppens krav, er det vel 45 prosent sjanse for at dere seg meg i OL, fortsetter hopperen fra Ringerike.

Kun én gang tok hun seg til en finaleomgang sist vinter. Det gjorde hun med en oppløftende 23.-plass i Holmenkollen.

– Jeg håper å være minst topp 30 sammenlagt i OL-sesongen. I enkeltrenn skal jeg være topp 20, minst. Jeg er fornøyd om det blir en god del flere finaleomganger enn i vinter. Det ble jo ikke så mange da, erkjenner Opseth.

Ble VM-yndling

Hun har vokst voldsomt på nedturen fra Lahti-VM. Etter at hun kom seg med i jentenes individuelle renn, fikk hun en voldsom nedtur da hun følte at hun ødela for laget i mikskonkurransen med et svev på bare 67,5 meter.

– VM var viktigere enn jeg har tenkt over. Jeg har vært med i mesterskap. Jeg har opplevd at det går bra og dårlig. Jeg har begge erfaringene. Det er forskjell på VM og OL, men jeg tror likevel det vil være greit å ha den lærdommen. Da vet jeg litt mer hvordan jeg skal takle det hele, sier talentet som representerer Holeværingen.

Tårene trillet da en fortvilet Opseth innså at hun hadde bommet skikkelig i finaleomgangen. De tårevåte bildene suste inn overalt, og den da 17 år gamle jenta ble en liten yndling.

Tapper møtte hun pressen.

– Det føltes blytungt. Jeg satt ikke igjen med en god følelse. Jeg ble litt overrasket over reaksjonene. Jeg fryktet det verste da jeg kjørte ut på sletta og det endte «sånn, ja». Jeg fryktet at jeg hadde skuffet en hel hoppnasjon. Jeg er både overrasket og takknemlig over hvordan folk så på det. Den støtten jeg har fått setter jeg stor pris på.

«Pushe» grenser

– Og det blir ikke slike tårer i OL?

– Det får vi da inderlig ikke håpe. Det får vi prøve å unngå så godt vi kan, smiler Opseth.

18-åringen sier hun har «en lang vei å gå» før hun tar igjen Maren Lundby, men sier svarene i hoppbakken er stadig bedre.

– Jeg er mye mer stabil enn da jeg drev og surret litt i vinter.

Mork hadde et lite overtak i verdenscupen sist vinter, men nådde ikke helt opp i VM.

– Det kan fort bli en duell med Anniken om OL-tur. Vi er på lag og må støtte og pushe hverandre på trening. Det er vi gode på, men jeg vet at vi kan komme til å kjempe om den samme plassen. Jeg skal prøve å pushe grenser og yte litt bedre enn Anniken, sier Opseth.

