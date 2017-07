Inter åpen for bud på Perisic

Onsdag svarte treneren på spørsmål om Perisic under Inters sesongoppkjøringsturné i Singapore.

– Jo, det finnes rykter, men vi ønsker å beholde Perisic. Han er en veldig viktig spiller for laget, og vi regner med at han starter sesongen. Men om noen kommer med et bud som det er veldig vanskelig å avslå, må vi vurdere det, men vi må selvfølgelig også finne en brukbar erstatter for Perisic, sa Spalletti.

Manchester United-manager José Mourinho ønsker seg angivelig den kroatiske kantspilleren, og den engelske storklubben er trolig villig til å åpne lommeboka ordentlig for å skaffe seg 28-åringen.

I tillegg skal Premier League-mester Chelsea være interessert i å hente Antonio Candreva (30) fra Inters midtbane.

– Ingen har kommet med et formelt bud på ham ennå, sier Spalletti om den italienske landslagsspilleren.

