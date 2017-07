Greenidge klar for Sogndal

– Jeg er glad for å ha skrevet under for Sogndal i Eliteserien. Nå starter den tøffe jobben, skriver 21-åringen på Instagram.

Sogndal og trener Eirik Bakke har dermed slått Viking i kampen for å sikre seg den høyreiste stopperens tjenester.

– Vi ga ham et tilbud, men må bare erkjenne at det finnes klubber som kan tilby bedre betingelser enn oss. Vi jobber videre med flere alternativer på midtstopperplass. Vi er i dialog med flere aktuelle spillere, sa sportssjef Bård Wiggen i Viking til RA mandag.

Greenidge har tidligere spilt for klubber som Ebbsfleet United og Port Vale. Han var nylig også på prøvespill hos 1.-divisjonsklubben Start.

