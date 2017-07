Christiansen tror han kunne vært med i medaljekampen

Til slutt stakk italienske Gabriele Detti av med gullet etter å ha seilt ifra polske Wojciech Wojdak og landsmann Gregorio Paltrinieri på den siste lengden. Detti vant med tiden 7.40,77.

Christiansen fikk en god start på finalen, men måtte gi en luke til trioen i tet midtveis. Mot slutten av finaleheatet kom nordmannen nærmere og nærmere, men han kom aldri nære nok til å true bronsevinner Paltrinieri som klokket inn på 7.42,44.

Avslutningen, hvor han feide forbi kinesiske Yang Sun, vitner imidlertid om en 20-åring som nærmer seg verdenseliten.

– Nå har jeg en jævlig god følelse, sa Christiansen til NTB like etter at han hadde svømt inn til fjerdeplassen.

20-åringen hadde såpass mye igjen på de siste 200 meterne onsdag at han mener han kunne åpnet enda litt hardere.

– Jeg kunne åpnet litt hardere, for jeg hadde en sinnssykt sterk avslutning. Jeg hadde nesten litt for mye krefter på slutten, fortalte han og la til at det kunne blitt edelt metall om han hadde fått heng på tettrioen før de avsluttende hundre meterne.

– Hadde jeg åpnet litt hardere, kunne jeg hengt meg på og da tror jeg at jeg kunne vært med i medaljekampen. Det er utrolig deilig å vite at jeg er etablert i verdenstoppen.

Overlykkelig landslagssjef

Tiden hans er uansett både ny norsk og nordisk rekord og landslagssjef Petter Løvberg fikk se sin elev ha et ord med i spillet blant den aller ypperste eliten. Også han skrøt av avslutningen til Christiansen og omtalte den som sinnssyk.

– Det var et fantastisk løp og nå er det kort vei opp. Vi er overlykkelige alle sammen, sa Løvberg til NTB og la til at Christiansen fulgte planen til punkt og prikke.

– Han gjorde akkurat det han skulle i finalen og fulgte konkurranseplanen 100 prosent.

Norsk og nordisk rekord

Christiansen svømte meget sterkt også i forsøksheatet da han ble nummer tre. Lillestrømlingen ble klokket inn til tiden 7.47,61. Christiansens tid var også den tredje beste av samtlige som svømte forsøkene.

Onsdagens finale var en opptur for Christiansen etter at 20-åringen røk ut i forsøket både på 200 og 400 meter fri i innledningen av verdensmesterskapet i Ungarn.

Christiansen slo gjennom internasjonalt nettopp på 800 meter under VM i Kazan for to år siden. Da satte han sin til nå gjeldende personlige og norske rekord på 7.45,66 og endte på femteplass.

(©NTB)