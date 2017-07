Sverige møter vertsnasjonen i kvartfinalen

Sverige fikk en marerittstart mot Italia da Daniela Sabatino satte inn 1-0 etter bare fire minutter.

Lotta Schelin skapte balanse i regnskapet fra straffemerket ti minutter senere, men Sabatino sørget for at Italia, som ikke hadde tatt et eneste poeng i EM så langt, ledet 2-1 til pause.

Sveriges landslagssjef Pia Sundhage tok grep og byttet ut spillere til andre omgang, og fikk lønn for strevet da den ene innbytteren, Fridolina Rolfö, serverte Stina Blackstenius. Spissen satte inn 2-2.

Sverige presset på for ledelse, men i det 85. minutt kontret Italia og Cristiana Girelli satte inn seiersmålet til 3-2.

Ettersom Tyskland vant 2-0 over Russland etter scoringer av Babett Peter og Dzsenifer Marozsán, begge fra straffemerket, endte Sverige likevel som nummer to i gruppe B med fire poeng. I kvartfinalen venter Nederland, som vant alle sine kamper i gruppe A og gikk videre med full pott.

Tyskland møter Danmark, som sendte Martin Sjögrens Norge hjem med 1-0-seier mandag. Det norske kvinnelandslagets fotball-EM endte i komplett fiasko, med tre strake tap og ingen scoring.

