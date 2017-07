Svømming: Peaty satte verdensrekord to ganger på samme dag

Ved å klokke inn til 25,95 ble briten førstemann i historien til å presse seg under 26 sekunder på distansen.

– Jeg kan ærlig talt ikke tro det. Det er mye hardt arbeid som ligger bak. Forhåpentligvis kan jeg komme meg ned på 25-tallet, sa Peaty til BBC.

– Da jeg kom hit i kveld, trodde jeg det skulle gå tregere siden jeg ikke følte meg like energisk. Det er uansett i morgen det gjelder, la han til.

Sto ikke lenge

Tidligere på dagen hadde 22-åringen svømt inn til 26,10. Dermed forbedret han sin egen verdensrekord, som før tirsdagens konkurranser lød på 26,42 og stammet fra semifinalene under VM i Kazan for to år siden.

– Jeg svømte ikke med tanke på å sette verdensrekord, men ville bare kvalifisere meg for semifinalene, sa unggutten etter forsøkene.

Den ferske rekorden ble ikke stående lenge. Åtte timer senere svømte Peaty ytterligere 15/100 sekund raskere.

Flere rekorder

Mandag kveld tok britiske Peaty gull på 100 meter bryst i VM-bassenget i Budapest. Han er regjerende mester på 50 meter bryst før onsdagens finale.

Peaty var ikke alene om å sette verdensrekord tirsdag. Kylie Masse fra Canada vant VM-gullet på kvinnenes 100 meter rygg med tiden 58,10. Dermed slo hun Gemma Spofforths rekord med to hundredeler.

Amerikanske Lily King senket verdensrekorden på 100 meter bryst da hun vant gull på distansen. King klokket inn på 1.04,13, og med det slo hun Ruta Meilutytes rekord fra 2013.

