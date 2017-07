Sjögren: – Det känns skit

– I dag synes jeg vi viste at vi kan spille angrepsfotball og at vi kan skape målsjanser, men dessverre står vi her igjen etter å ha tapt og ikke scoret. Det føles dårlig.

Han forberedte laget på å gjøre et ærlig forsøk på å ta tremålsseieren som ved hjelp av Nederlands 2-1 over Belgia ville sendt laget til kvartfinale.

– Igjen slapp vi inn et altfor billig mål, helt i begynnelsen. Om motbakken var stor før, så ble den enda brattere. Likevel kom vi tilbake. Vi hadde mange sjanser, deriblant et straffespark, som er den ultimate sjansen, men forvaltet dem ikke. Jeg synes vi egentlig skapte mange nok sjanser til å score de tre-fire målene vi trengte, men det ville seg ikke, sa han.

Skal lære

Han synes det er for tidlig å gå inn på hva som burde vært gjort annerledes.

– Vi skal analysere alt vi har gjort for å lære av det. Selv om dette var en tøff erfaring, er det en erfaring vi skal lære av. Det må vi om vi skal komme oss videre og bli bedre, sa han.

–Jeg synes vi har tatt steg hele tiden jeg har jobbet med laget, men forandringsarbeide tar tid. Dessuten kunne vi ikke vise oss fra den siden vi ønsket i dette mesterskapet, men vi skal fortsette å jobbe med det.

Sjögren føler seg trygg på at spillerne stiller seg bak prosjektet hans.

Spennende

– Det tror jeg. Det er en ung, ambisiøs gruppe. Det vi forsøker å gjøre tar tid, men i dag viste vi i perioder at dette laget kan spille. Vi har noen spennende spillere som har tatt kliv. Guro Reiten gjorde for eksempel en god kamp i dag, og jeg synes Frida Maanum var best på banen de 30 minuttene hun fikk spille. Det er mange spillere med kvaliteter, og vi må ha tålmodighet.

Blant tingene som rammet laget var Ingvild Isaksens skade.

– Vi hadde mange nye spillere, som ikke har så mye erfaring, og så mistet vi vår mest rutinerte midtbanespiller under precampen. Selv om vi gjorde et forsøk i første kamp, så alle at det ikke gikk. Det er ingen unnskyldning, men det er en del av bildet, sa Sjögren.

