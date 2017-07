Semb: – VM er hovedmålet

– Da vi ansatte Martin, hadde vi en langsiktighet i det, og VM-kvalifiseringen har vært hovedmålet hele tiden, selv om vi naturligvis ønsket å gjøre det mye bedre i EM. Dette mesterskapet var et delmål på veien, men VM er fortsatt hovedmålet, sa Semb mandag.

For tredje gang på 20 sluttspill i EM, VM og OL røk Norge ut allerede i gruppespillet. For første gang reiser laget hjem uten en eneste seier, og det etter EM, et mesterskap der Norge hadde tatt medalje ni ganger på de ti siste forsøkene.

– Det ble et veldig skuffende mesterskap, naturligvis. Vi står igjen med null poeng og null scoringer. Det er langt under pari og det som kan forventes, sa Semb.

–Vi har sluppet inn fire mål, litt enkle mål, og vi har ikke scoret selv. Den fasiten er for svak.

Kraftig evaluering

Det kan hevdes at Sjögren fikk knapp tid til å forberede laget, selv om det er tredje gang på de fire siste EM at Norge har fått ny landslagssjef et halvt år før sluttspillet. Både Even Pellerud (2013) og Bjarne Berntsen (2005) førte laget helt til finale.

– Det er viktig at man bruker dette til å se seg selv i speilet og evaluere det ganske kraftig, for det handler om å få effekt ut av dette og se hvilke grep som kan gjøres for at vi ved neste korsvei kan bli bedre, sa Semb.

– Vi går raskt i gang med en VM-kvalifisering hvor vi møter en tøff nasjon som Nederland. De har i øyeblikket et veldig sterkt landslag, og det blir en tøff kvalifisering. Derfor er det viktig at de riktige grepene blir gjort for å bli mer effektive og ha sjanse til å vinne gruppen.

Trangt nåløye

Bare de sju gruppevinnerne og en eneste toer tar seg til sluttspillet i Frankrike om to år. Det betyr at Norge bør ha sterke ambisjoner om å vinne gruppa dersom fotballforbundet fortsatt skal kunne skryte av å ha stilt lag i samtlige VM-sluttspill for kvinner.

Nederland, Belgia og Danmark er tre lag Norges kvinnelandslag gjennom en årrekke har hatt et jerngrep på, men alle tre slo Norge i gruppespillet, og nederlenderne var ni poeng bedre enn Norge i EM-gruppe A.

Semb avviste antydninger om at Sjögren mangler spillergruppas tillit.

– Nei jeg har ikke noe inntrykk av det i det hele tatt. Tilbakemeldingene jeg har fått fram til i kveld har vært positive, og det var som sagt en langsiktighet i ansettelsen, sa han.

– Martin har lang erfaring fra kvinnefotball og svært gode resultater. Det er klart dette er en erfaring for ham og hans team. Det har vært jobbet etter en rød tråd og med en plan, men vi må bare innse at den ikke ble gjennomført godt nok slik at laget ikke var godt nok defensivt og offensivt til å ta de nødvendige poengene.

Allerede i september starter VM-kvalifiseringen, og i oktober vender det norske laget tilbake til Nederland for å spille en svært viktig kvalifiseringskamp mot årets EM-verter.

