Semb: – Regner med at det blir endringer

– Vi har sluppet inn altfor enkle mål, angrepet har skapt for få sjanser og vi har ikke scoret noen mål. Det er klart at vi har underprestert, og det har vært et svært skuffende mesterskap. Det er viktig å være nøye i evalueringen, for høsten og VM-kvalifiseringen kommer fort. Det er naturlig når analysen er gjort at vi ender opp med endringer for å bli mer effektiv, sa han.

– Hvilke endringer kan ikke jeg gå inn på. Det er trenerapparatet som gjør den sportslige evalueringen for å finne grunnen til at vi lyktes så dårlig i spillets ulike faser. Det har vi rutiner på, og landslagstrenerne er selvstendige i det, men det vil overraske meg veldig hvis analysen ikke fører til endringer som må gjøres for å få tightere forsvarsspill og bedre angrepsspill. Det har vel Martin (Sjögren) allerede signalisert.

«Små forandringer»

Da hadde Sjögren nettopp hatt sitt oppsummerende pressemøte ved treningsanlegget utenfor Apeldoorn, uten å trekke mange konklusjoner. Men han brukte ordet forandring.

– Jeg tror man kan vinne på ulike måter, men vi er i gang med noe jeg tror kan bli bra på sikt. Gjør vi ting litt bedre så har vi alle muligheter i verden til å bli bra, men så kan vi gjøre noen små forandringer tilpasset det vi skal gjøre i høst, sa han.

– Jeg har fått god respons fra spillerne på det vi driver med. Jeg vet ikke om det er overambisiøst, men vi tror på det vi gjør. Det blir også en del av evalueringen hvordan vi skal «tighte» det til for å gjøre spillet mer effektivt. Vi er veldig, veldig skuffet over resultatet og vil finne ut hvordan vi kan gjøre det bedre.

Han lovet en grundig evaluering før VM-kvalifiseringen starter i september.

– Vi skal evaluere alt vi har gjort, spillet, spillestilen, hvordan vi slipper inn mål, hvordan vi scorer mål. Vi scoret jo ikke mål i EM, men vi gjorde det før mesterskapet. Dette må vi ta med videre inn i strategien foran høsten.

Mislyktes

Sjögren ville ikke gjemme seg bak at VM er hovedmålet, slik Semb antydet mandag.

– EM er ikke et delmål, det er et mesterskap. Der handler det om å skape resultater, og det lyktes vi ikke med. Derimot er det langsiktige målet å kvalifisere oss til VM, sa han.

Både Sjögren og Semb pekte på noen mulige forklaringer og trakk blant annet fram at Norge kom til EM med en ung tropp som kanskje fikk litt høye skuldre da motgangen meldte seg.

– Vi hadde ikke noe resultatmål i EM, men vi ville vinne noen kamper. Vi lyktes ikke med det, men det var en nyttig erfaring for alle. Man lærer å kjenne seg selv bedre, og jeg håper jeg kommer ut av det som en bedre fotballtrener, sa svensken.

Han svarte klart «ja» på spørsmål om han føler at han har spillernes tillit.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt. Jeg vil be om litt tålmodighet. Dette landslaget kommer til å gjøre gode prestasjoner, også i mesterskap, sa han.

(©NTB)