Rodgers: – RBK er vant til å dominere banespillet

– Vi forventer en tøff kamp. Rosenborg er godt inne i sesongen og er derfor på et høyt fysisk nivå. Etter å ha studert dem har jeg sett at laget er klar på hvordan de spiller. De er vant til å dominere banespillet, sa Rodgers under tirsdagens pressekonferanse og la til at RBK er en klubb med stolt historie.

De to lagene møtes på Celtic Park i Glasgow onsdag kveld, mens returoppgjøret går på Lerkendal i neste uke. Vinneren over to kamper vil kun ha ett hinder igjen på veien mot det lukrative gruppespillet i mesterligaen.

Rodgers er nødt til å klare seg uten utestengte Leigh Griffiths. Spissen ble nylig ilagt én kamps karantene for å provosere hjemmefansen til nordirske Linfield i forrige kvalrunde.

– Blir tøft

I tillegg kan både Moussa Dembélé og Erik Sviatchenko gå glipp av onsdagens kamp som følge av skader.

– Det kommer til å bli en tøff kamp, men vi ser fram til den. Det kommer til å bli vanskelig mot Rosenborg, men hvis vi spiller vårt eget spill og følger kampplanen, er det håp, sa Rodgers.

I motsetning til RBK er Celtic utenfor ligasesong. Kaptein Scott Brown erkjenner at det er vrient å takle en mesterligakvalifisering når den kommer så tidlig i sesongen.

– Vi ønsker virkelig å gå videre. Dette ville blitt en tøff kamp uansett hvem vi hadde møtt. Det er alltid vanskelig i starten av en sesong når vi jobber med å finne formen og skarpheten som trengs, sier Brown.

Vil tilbake

Mikael Lustig har tidligere advart sine lagkamerater i Celtic mot å ta lett på oppgaven i møtet med gamleklubben. Svensken spilte for Rosenborg mellom 2008 og 2011.

Celtic gjorde i fjor en etterlengtet retur til mesterligaen i Rodgers' første sesong som manager i den skotske storklubben. Brown håper laget kan få det til også i år.

– Jeg kom til Celtic for å spille Champions League og spille mot de beste lagene i verden. Det var grunnen til at jeg signerte for klubben og ble værende, sier Brown.

