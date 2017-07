Riise ville gjerne sett mer av Reiten

Reiten, som er toppscorer i LSK Kvinner, fikk 15 minutter som innbytter i Norges åpningskamp mot Nederland (0-1). Deretter satt hun på benken gjennom hele kampen mot Belgia (0-2), mens hun mot Danmark, da EM-håpet i realiteten var ute, fikk spille fra start av landslagssjef Martin Sjögren i 0-1-tapet.

I den kampen gjorde hun en god figur for et blekt Norge-lag. Hennes klubbtrener Hege Riise vil ikke kritisere valgene til Sjögren, men innrømmer at hun gjerne skulle sett sin elev spille mer i mesterskapet.

– Det er lett for oss å være etterpåkloke, men jeg ser henne på trening hver dag, og jeg føler hun kunne vært en spiller Norge savnet litt. Hun har en evne til å holde på ballen og spille andre i gode posisjoner. Samtidig har hun ikke bøttevis av landslagserfaring, men jeg så hun var i god form, sier Riise til NTB.

Ungt lag

Hun har fra utsiden sett landslaget ryke rett ut av EM uten engang å score et eneste mål i gruppespillet. Riise, som selv spilte 188 kamper med flagget på brystet, mener det norske laget bar preg av at spillerne ikke hadde selvtillit til å ta fram sitt beste før de 20 siste minuttene mot Danmark.

Samtidig påpeker hun at den norske troppen ikke er den mest erfarne.

– Det er et ungt lag. Ada (Hegerberg) og Caro (Graham Hansen) er blitt snakket opp, men de er unge. Ja, de har spilt lenge og spiller på store lag, men det er annerledes på internasjonalt nivå med landslaget og med en noe annerledes spillestil.

Vil ikke kritisere landslagssjefen

Norges svenske landslagssjef har måttet tåle kritikk etter EM-fiaskoen, blant annet for at spillestilen han prøver å implementere er for ambisiøs for et landslag som kun møtes noen få ganger i løpet av året.

– Det kan man godt si, men samtidig er det ikke bare Sjögren. Det er et valg NFF gjorde og sto bak, og det er i etterkant lett å peke, men vi har jo ønsket et landslag som for eksempel har mer ball og som skal kunne spille mer etablert angrepsspill. Så er det samtidig slik at man lever av resultater, og da blir det brutalt, forteller Riise og legger til at det også er opp til klubbene å legge til rette for at spillerne er gode nok til å følge svenskens filosofi når de stiller på landslaget.

– Hvis vi skal ha spillere med gode ferdigheter og godt pasningsspill, må klubbene være med å bidra for å løfte spillerne.

– Mener du det var riktig å ansette Martin Sjögren?

– Det vil jeg ikke si noe på, og det er ikke noe man trenger å evaluere eller kritisere nå. Det viktigste nå er at det blir gjort en skikkelig evaluering slik at veien videre blir lagt opp.

(©NTB)