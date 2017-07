Lykke-lig valg for Danmark

– Jeg hadde en taktikk, og den holdt. Jeg ville stå og vente til hun skjøt, og det gjorde jeg, sa hun i presseteltet blant glade danske og skuffede norske spillere.

Hun sa også at den norske Wolfsburg-stjernens klubbvenninne Pernille Harder hadde hvisket henne noen ord i øret om hvor Hansen pleier å skyte.

– Hun mente noe om det, men jeg vet at Caroline er veldig dyktig, så jeg bestemte meg for å vente til jeg så hvor skuddet kom.

Keeperen, som har vendt hjem fra proffliv i Sverige til amatørkontrakt i Kolding for å fullføre utdannelse som fysioterapeut, hadde flere gode redninger. Hun er ikke overrasket over at Norge sliter under en ny trener med nye ideer.

– Vi fikk selv problemer da vi skiftet trener til VM-kvalifiseringen. Man forventer alltid en del av Norge, men jeg synes det er spennende at de ikke lenger bare sparker lange baller, som de har vært kjent for, og jeg er sikker på at de vil lykkes etter hvert, sa hun.

Danmark har for første gang noensinne kommet lenger enn Norge i et sluttspill for kvinner, men målvakten vil ikke si noe om hvor langt det kan bære.

– Det vet jeg ikke. Vi er i kvartfinale og tar en kamp av gangen, sa hun.

Danmark møter vinneren av gruppe B, som blir enten Sverige, Tyskland eller eventuelt Russland. Lagets store stjerne Pernille Harder venter spent på utfallet av tirsdagens kamper. Om Sverige forsvarer førsteplassen i gruppen, møter hun sin kjæreste Magdalena Ericsson i kvartfinalen. Hun er nemlig venstreback for svenskene.

