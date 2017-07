Ingebrigtsen: – Celtic Park er et spesielt sted

Celtic er kjent for sin intime atmosfære i egen storstue i Glasgow. Ingebrigtsen mener det ikke er mulig å forbedre seg på trykket som møter RBK i onsdagens bortekamp i mesterligakvalifiseringen.

– Det er noe vi må takle når det kommer. Vi skjønner jo ikke en skit hva de synger, så for oss handler det om å nyte det og late som de synger Rosenborg-sanger, sa han da han møtte skotsk og norsk presse tirsdag kveld.

– Å komme hit for å spille foran 50-60.000 er noe alle ser fram til. Celtic Park er et spesielt sted, la Ingebrigtsen til.

Der Rosenborg ikke har vært i mesterligaens gruppespill siden 2007, var Celtic der senest forrige sesong. Brendan Rodgers' mannskap gikk ubeseiret gjennom alle hjemlige turneringer på veien mot en skotsk trippeltriumf.

– De er vant til å vinne kamper og har ikke tapt på ett år i Skottland. Vi møter et lag på Champions League-nivå. Det er opp til oss å vise hvor bra vi er, sa Ingebrigtsen.

Må våge

Han beskriver møte med Celtic over to kamper som sin største oppgave så lenge han har vært trener i Rosenborg. Ingebrigtsen håper trønderne kan dra fordel av at skottene er utenfor ligasesong.

– Det er bra for oss at sesongen ikke har startet i Skottland. Historien viser at det er en fordel for RBK å være halvveis i sesongen når vi spiller kvalifisering. Celtic er forhåpentligvis ikke på sitt skarpeste.

Planen mot Celtic er å våge å holde på ballen og angripe hjemmelaget.

– Vi har vår stil. Ja, vi må forsvare oss bra, men vi må påføre Celtic problemer. Bortemål er viktig, sa Ingebrigtsen.

I forrige runde slet Rosenborg med å slå ut irske Dundalk. Særlig deler av bortekampen var langt under pari for den norske serielederen.

– Vi hadde 30 minutter mot Dundalk der vi var veldig dårlige. Vi må være bedre i morgen. Spiller vi som vi gjorde i starten i Dundalk, kan kampen fort være over, erkjente Ingebrigtsen.

Under pressekonferansen ville han ikke røpe om det er Matthías Vilhjálmsson eller Nicklas Bendtner som starter som spiss.

– Godt spørsmål, men det får du ikke svar på, sa han kort til VGs reporter.

Håper storstjerna er ute

Hjemmelagets storstjerne Moussa Dembélé er høyst usikker til onsdagens kamp. Unggutten scoret over 30 mål for Celtic i alle turneringer forrige sesong.

– En fantastisk spiller. Forhåpentligvis spiller han ikke i morgen, sa RBK-treneren.

Rosenborg-kaptein Mike Jensen innrømmer at Celtic er favoritt til å ta seg videre, men mener trønderne har en sjanse.

– Det er en stor utfordring, ingen tvil om det. Det er muligens det beste laget vi møter på veldig lenge. Alle ser på Celtic som favoritt, men kvalitetsforskjellen er ikke så veldig stor, sa dansken.

Returkampen går på Lerkendal i neste uke. Sammenlagtvinneren vil kun ha ett hinder igjen på veien før plassen i den gjeveste europacupen er i boks.

