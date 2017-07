Brighton henter Chelsea-unggutt

For snart en uke siden presenterte den nyopprykkede Premier League-klubben signeringen av Normann fra Bodø/Glimt.

Tirsdag bekreftet klubben at spissen Izzy Brown skal få sjansen på øverste nivå hos Brighton.

20-åringen startet karrieren i West Bromwich, hvor han PL-debuterte etter å ha blitt kåret til årets beste akademi-spiller i klubben sesongen 2012/13. Sommeren 2013 dro han videre til Chelsea.

Forrige sesong spilte Brown på lån i Rotherham og Huddersfield, hvor han hjalp sistnevnte til opprykk til Premier League.

– Det naturlige steget for Izzy, etter å ha hatt så stor suksess i mesterskapsserien forrige sesong, er å gå opp til Premier League. Vi er veldig fornøyde med at han vil gjøre det her hos oss, sier Brighton-manager Chris Hughton til klubbens hjemmeside.

– Han er en spiller med stort potensial og vil tilføre en ny dimensjon i angrepsspillet vårt, i tillegg til de spissalternativene vi allerede har, legger han til.

