Bodø/Glimt presenterte Normann-erstatter

Midtbanespilleren, som har to landskamper for Island, ble presentert på Bodø/Glimts Twitter-konto tirsdag. Han har signert en kontrakt til august 2020.

– Supert. Det er et godt steg for meg å komme hit. Jeg vil utvikle meg selv som spiller og være med på å utvikle det nye laget mitt. Jeg er veldig glad nå, sier Sigurjonsson.

– De solgte nettopp Normann til Premier League, og jeg vet det er en veldig god ungdomsavdeling her, akkurat som hjemme i Breidablik.

Sigurjonsson prøvde lykken i danske AGF som 16-åring, men flyttet tilbake til Island og ble en del av Breidablik etter to år i Danmark.

22-åringen har spilt og scoret mål for islendingene i europaligakvalifiseringen, og har et drøss med aldersbestemte landskamper for Island, i tillegg til de to på seniornivå.

Bodø/Glimt er serieleder i 1. divisjon og har seks poeng ned til tabelltoer Start etter 16 serierunder.

