BT: Huseklepp kan gjøre Brann-comeback

Huseklepp forlot Brann etter at kontrakten løp ut etter fjorårets sesong. I FKH står 32-åringen med kun ett mål på 15 kamper i Eliteserien.

Angriperen har tidligere hatt to perioder i Brann (2005-2011 og 2012-2016).

BT skriver at også Åsane i 1. divisjon er en mulighet for Huseklepp.

– Jeg har nok å tenke på og ønsker ikke å kommentere dette, sier han til avisen.

Haugesunds daglige leder Erik Opedal bekrefter at klubben er blitt spurt om mulighetene for et Huseklepp-lån.

– Vi har hatt henvendelser som gjelder utlån av Erik Huseklepp for høstsesongen, sier Opedal til BT.

Han opplyser at det dreier seg om klubber fra Bergen, men vil ikke kommentere om det konkret er Brann og Åsane.

