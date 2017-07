Norsk fotball vil unngå déjà vu

21. juni 2000 sendte Nils Johan Semb sitt landslag på banen for å spille siste gruppekamp i EM-sluttspillet mot Slovenia. Etter seier over Spania og tap mot Jugoslavia lå Norge godt an i kampen om avansement, og da kampen ebbet ut med 0–0 lå Norge an til å spille kvartfinale mot Nederland i Rotterdam fire dager senere.

På overtid snudde Spania 2–3 til seier 4–3 mot Jugoslavia i Brugge, og dermed var Norge ute.

I stedet for å vente fire dager på sin neste kamp i et sluttspill for menn har norsk fotball nå ventet i 17 år, og intet tyder på at ventetiden vil ta slutt før det nærmer seg 20 år.

Ansikt

Kvinnelandslaget har vært norsk fotballs ansikt i sluttspill siden den tunge kvelden i Arnhem. Noen måneder senere vant Norge OL-gull i Sydney, og til sammen har kvinnene spilt 48 kamper i 11 ulike sluttspill (OL, EM, VM) siden mennenes forrige.

Det har gitt det ene OL-gullet, to finaletap (EM 2005 og 2013) og tre semifinaletap (2001, 2007, 2009). Seks ganger blant de fire beste, altså.

Mandag risikerer Norge for annen gang på de 11 sluttspillene på 2000-tallet å ryke ut i gruppespillet, og det er en fare for at det også for kvinnene kan være starten på en sluttspilltørke.

Sterke Nederland er i Norges gruppe i den kommende VM-kvalifiseringen, og ut over gruppevinnerne går bare en av åtte toere til sluttspillet i Frankrike.

Faretegn

– Det så lovende ut ved inngangen til mesterskapet, selv om jeg også så faretegn i et lag som har hatt et ganske stort generasjonsskifte. Jeg må vel si at det blir en ganske stor jobb å få satt et godt lag inn mot kvalifisering og mesterskap framover, sa toppfotballsjef Semb etter tapet mot Belgia.

Rammebetingelsene for mandagens kamp i Deventer ligner i utgangspunktet litt på de i Arnhem for 17 år siden. Selv om Norge skulle greie sin oppgave og slå Danmark med tre mål, og Nederland leder mot Belgia, kan belgiske mål på overtid forpurre alt.

For øvrig var Sembs landslag ubeseiret i EM-kamper i Nederland (1-0 mot Spania, 0–0 mot Slovenia). Det var 0-1-tapet mot Jugoslavia i Liège som ødela alt, sammen med den jugoslaviske kollapsen mot Spania i en annen by i Belgia.

Kvinnelandslaget virker allergisk mot turneringer i Nederland. Etter to tap på tre kamper i OL-kvalifiseringen i Rotterdam i fjor er det blitt to strake tap i EM-sluttspillet.

