Nederland til kvartfinale med glans

Norge måtte vinne kampen mot Danmark med minst tre måls margin for å kunne gå til kvartfinale, og var også avhengig av at Nederland slår Belgia. Vertsnasjonen gjorde jobben mot Belgia, men da Norge tapte 0-1 mot Danmark, var det i stedet danskene som kunne feire avansement i turneringen.

Sherida Spitse ordnet nederlandsk 1-0-ledelse fra straffemerket i det 27. minutt i mandagens kamp mot Belgia, etter at Maud Coutereels felte Jackie Groenen innenfor 16-meteren.

Det var et langt avbrekk i første omgang på grunn av hodesmell mellom Coutereels og nederlandske Anouk Dekker. Begge ble bandasjert og det ble lagt til seks tilleggsminutter. Coutereels tok også plass på benken da lagene tok fatt på andre omgang.

Derfra fikk hun se Tessa Wullaert utligne med et heldig treff fra utenfor 16-meteren i det 59. minutt. Spissen prøvde seg med et innlegg, men ballen gikk i retning krysset bak Sari van Veenendaal, som sto for langt ute i feltet til å ta den. Keeperen burde sørget for fortsatt nederlandsk ledelse.

van Veenendaal fikk imidlertid se Lieke Martens ordne opp ved å sende Nederland tilbake i ledelsen i det 74. minutt med et skudd via en forsvarer, som utmanøvrerte Justien Odeurs i Belgia-målet.

Nederland vant alle sine kamper og går videre fra gruppe A med ni poeng. De møter gruppetoeren i gruppe B til kvartfinale. Belgia på sin side lider samme skjebne som Norge, og må se resten av mesterskapet fra tilskuerplass.

(©NTB)