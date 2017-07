Mjelde håper på senkede skuldre

– Jeg føler at nå har vi alt å vinne. Vi har gitt oss selv et veldig dårlig utgangspunkt, men det kan være en utløsende faktor (for at det løsner). Kanskje har vi hatt litt høye skuldre, men nå må vi bare gjøre alt for å vinne denne kampen, og det kan være en bra ting for oss, sier hun.

Det ble stilt betydelige forventninger til laget før de to første kampene i EM, og de ble ikke på noen måte innfridd. Nå har de fleste tatt det for gitt at det blir hjemreise etter mandagens kamp, og for første gang kan laget slå nedenfra. Skulle Norge greie å ta seg videre, vil det dessuten bli husket som en uforglemmelig bragd.

– Troen på at vi kan klare det har vokst de siste dagene. Vi hadde det tøft etter forrige kamp, men det er god stemning i laget, og det har føltes godt på trening de siste dagene. Så lenge det er håp så tror vi, sier Mjelde.

Luftet ut

Fire av de fem lagene som er i EM-sluttspill for første gang har vunnet en av sine to første kamper. Norge, som er Europas nest mest meritterte kvinnelandslag, er uten poeng. Skuffelsen har vært massiv, men nå er frustrasjonene sendt på dør.

– Vi hadde et veldig godt møte dagen etter forrige kamp, der vi fikk luftet ut. Dette er en veldig fin gjeng, og alle vil så absolutt vinne kampen mot Danmark, sier kapteinen.

Et lag som under Martin Sjögren har scoret bare ni mål på 11 kamper, og aldri flere enn to i en enkelt kamp, trenger minst tre scoringer mot Danmark for å kunne gå videre.

– Det som er så sykt bra med fotball er at hver kamp lever sitt eget liv, og alt er mulig. Selv om vi ikke har greid det før så kan vi gjøre det mandag. Det skal vi printe inn i hodene våre. Selv om det ikke skulle gå vår vei så skal vi iallfall ha gjort alt vi kunne, sier Mjelde.

Tålmodighet

En utfordring kan bli å holde litt igjen i angrepsiveren.

– Det vil være en gjeng som er sinnssykt motivert for det offensive spillet og med veldig lyst til å score mål, men først må vi få kontroll på kampen, og da må vi faktisk være litt tålmodige og få kampen inn i vårt spor. Det har vi ikke klart i de to første kampene, sier hun.

– Det blir viktig at vi ikke blir altfor superhete i toppen og bare tenker offensivt. Vi må holde kvaliteten defensivt også.

Det offensive og defensive henger tett sammen i fotball.

– Vi har vært ganske langt fra hverandre på banen både defensivt og offensivt, og det er noe vi må ta tak i. Ligger vi tettere så vil det ikke være så farlig om vi mister ballen, for da er vi nære nok til å vinne den kjapt tilbake, sier Mjelde.

– Om vi er mer kompakte enn vi har vært så vil det også bli større muligheter mot et dansk lag som er veldig ballbesittende, noe som kan passe oss godt dersom vi er gode i forsvar.

(©NTB)