Lillebror Ingebrigtsen satser mot VM

Avgjørelsen ble tatt sent søndag kveld – noen timer etter at den meget talentfulle 16-åringen hadde tatt gull på samme distanse under U20-EM i italienske Grosseto. Gullet var det andre på like mange dager. Lørdag vant han også 5000-meteren i mesterskapet.

– Nå har Jakob tatt beslutningen om å gå «all in» for 3000 meter hinder i London, bekreftet pappa Gjert overfor VG sent søndag kveld.

Opprinnelig var ikke seniorenes verdensmesterskap i London i august med i planene til yngstebror Ingebrigtsen. Etter at 16 år gamle Jakob smadret Det internasjonale friidrettsforbundets VM-krav på 3000 meter hinder i sitt første forsøk på distansen, endret imidlertid ting seg.

Nå er det altså klart at et av Norges fremste friidrettstalenter skal prøve seg mot verdens beste hinderløpere om ikke mange ukene.

(©NTB)