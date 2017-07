Jakob (16) klar for senior-VM: – Han er vant til å få mye oppmerksomhet

Det var egentlig ikke planen at yngstebror Ingebrigtsen skulle delta i årets verdensmesterskap i London. Alt endret seg da han nylig overrasket stort og løp godt under VM-kravet i debuten på 3000 meter hinder.

I samme slengen satte unggutten fra Sandnes europeisk juniorrekord med tiden 8.26,81. Søndag tok han også et overlegent gull på distansen under U20-EM i Italia. Dagen etter kom bekreftelsen fra Norges Friidrettsforbund (NFIF) om at Jakob Ingebrigtsen er en del av den norske VM-troppen.

– Det er klart at det er spesielt. 16 år er ungt, men samtidig lever og bor han i et toppidrettsmiljø med en far som etter hvert har ti års erfaring som trener. Han har også to brødrene som har konkurrert internasjonalt i flere år. Sånn sett er han eldre i konkurransealder enn 16, sier NFIFs toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB.

Gjenkjent

Det blir en stor overgang gå fra U20-EM til et senior-VM i verdensmetropolen London.

– Vi kommer til å ha tett dialog med både Jakob og Gjert (far og trener). Igjen, selv om han er 16 år, har han vært i søkelyset tidligere. Han er vant med å få mye oppmerksomhet, og det opplevde han senest i U20-EM – både på og utenfor løpebanen. Han ble gjenkjent av restauranteieren da han egentlig prøvde å komme seg litt unna for å spise middag. Han er vant med det, poengterer Tjørhom og legger til:

– Det blir et mesterskap der man ikke blir liggende veldig lenge i forveien. Tanken er å reise inn to dager før man skal konkurrere. Det blir ikke et mesterskap der han reiser langt og blir liggende lenge. Jeg vet også at det er flere fra familien hans som skal bort dit, så han kommer til å ha mange kjente fjes rundt seg. Sånn sett har han faktisk flere folk rundt seg i VM enn i en del av de andre plassene han konkurrerer.

Pappa Gjert Ingebrigtsen uttalte nylig at sønnen blir med til London-VM for å lære mest mulig.

– Vi skal sette oss ned og legge en plan før vi reiser. Det er ikke snakk om å ha ambisjoner om et resultatmål, men å få opplevelsen og læringen av å være med i VM, sa han til NTB i forrige uke.

– Unikt

I helgen dominerte Jakob Ingebrigtsen U20-mesterskapet i italienske Grosseto. Han tok to av tre mulige gull, og rogalendingen kunne fort stått igjen med en EM-trippel om han ikke hadde gått i bakken i nest siste sving på 1500-meteren.

– Han ville hatt gode muligheter til det om det ikke hadde vært for fallet. I tillegg var han suveren mot konkurrenter som var eldre enn ham. Det er helt unikt. Både Jakob og faren skal berømmes. Det ble lagt et offensivt opplegg. Samtidig tror jeg nok de trekker litt læring ut av det som skjedde på 1500 meter, men det er små marginer, sier Tjørhom.

Jakob Ingebrigtsen innleder VM med kvalifisering på 3000 meter hinder søndag 6. august. Finalen går to dager senere.

Også hans elde bror Filip skal delta i London. 24-åringen skal som vanlig gi seg ut på 1500 meter. Han har vist flere solide løp i Diamond League denne sesongen, senest med en fjerdeplass i Monaco.

– Filip har vist en veldig fin formkurve, og VM har vært hans store mål. I Monaco sist følte han seg veldig sterk. Han har fått mer internasjonal erfaring kontra samme tid i fjor. Det blir veldig spennende å se ham i VM, sier Tjørhom.

(©NTB)