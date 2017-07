England best uten ball

Maren Mjeldes klubbvenninne i Chelsea ble spilt gjennom av Andrine Hegerbergs Birmingham-lagvenninne Ellen White allerede i kampens 2. minutt, fintet ut keeper og scoret.

Da hadde Vicky Losada nettopp misset en kjempesjanse for Spania med et skudd utenfor etter en feil av midtstopper Steph Houghton.

Nok en Chelsea-spiller, Millie Bright, trodde hun nikket inn 2-0 for England bare noen minutter etter ledermålet, men scoringen ble annullert for offside.

Etter de elleville åpningsminuttene ble det lenger mellom sjansene, og regnet gjorde forholdene vanskelige, men Spania fikk eie ballen nesten hele tiden, uten å skape veldig mange problemer for et godt organisert engelsk lag.

Avgjort

Karen Bardsley i Englands mål måtte vise godt feltarbeid ved flere anledninger, men Spania maktet ikke å komme til avslutninger som satte henne på alvorlige prøver.

Fem minutter før slutt scoret Jodie Taylor sitt fjerde mål i årets sluttspill, etter sitt hattrick mot Skottland i åpningskampen. Etter å ha vært usynlig det meste av kampen omsatte hun en flikk fra Jordan Nobbs i scoring fra kloss hold.

– Dette er en av de beste forsvarsprestasjoner jeg har vært del av, på grunn av motstanderens styrke og forholdene, sa høyreback Lucy Bronze, som ble kåret til kampens spiller. For to år siden ble hun matchvinner mot Norge i åttedelsfinalen på vei mot engelsk VM-bronse.

– Spania ga oss problemer, men Karen (Bardsley) trengte ikke å gjøre en virkelig redning. Dette var et stort resultat for oss, sa Englands landslagssjef Mark Sampson.

Første poeng

Med sin seier tok England et kjempesteg mot kvartfinale, men fortsatt har intet lag i EM kvittert ut kvartfinalebillett. Med seks poeng og 8-0 på sine to første kamper kan britene se positivt på fortsettelsen.

I siste runde fortsetter Portugal, som tok sine første poeng i et kvinnesluttspill med 2-1-seier over Skottland tidligere søndag.

Ana Leite ble matchvinner i det 72. minutt, fire minutter etter at Erin Cuthbert utlignet med skottenes første sluttspillscoring. Carolina Mendes scoret Portugals første mål før pause.

– Dette er et historisk øyeblikk for oss og gir oss stor selvtillit foran kampen mot England, selv om vi må spille på vårt aller beste, sa Portugal-ving Vanessa Marques.

Forutsatt at Spania slår Skottland i siste runde må Portugal slå England med minst to måls margin for å kunne gå videre, en oppgave som etter alt å dømme blir for stor.

(©NTB)