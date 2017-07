Bjerketvedt om fotballåret i motgang: – Ajer-saken er den vondeste og vanskeligste

Slik oppsummerer generalsekretær Pål Bjerketvedt det hele:

– 2016 var et krevende år. Det er vanskelig å gå ett år tilbake uten å ta med starten av 2016. Det har vært turbulent for norsk fotball med mange konflikter og svake resultater, spesielt for herrelandslaget.

Han har vært i jobben i fem måneder. Den tidligere NTB-redaktøren har fått ansvaret for å få fart på norsk fotball igjen.

– Det at det er støy, konflikter og diskusjoner i idretten må vi bare erkjenne at er normalt. Det er så mange interesser i vår organisasjon, fra topp til bredde, fra profesjonelle til frivillige og den evige kampen om penger. Sakene i år har også utfordret oss på åpenhet og hvor langt vi kan gå ut med informasjon, sier Bjerketvedt til NTB.

Generalsekretæren har måttet håndtere mye under sine fem måneder i sjefstolen:

* Norges U21-lag slo Kosovo 5–0 i EM-kvalifiseringen, men resultatet ble strøket siden Norge brukte en suspendert Kristoffer Ajer etter en administrativ tabbe av dimensjoner.

* Konflikten med toppdommer Svein Erik Edvartsen dominerte mediebildet i ukevis. Til slutt ble løsningen at Edvartsen ikke får dømme denne sesongen.

* TV-konflikten mellom Discovery og tidligere rettighetshaver TV 2 har skapt storm. Fortsatt har verken NFF, Norsk Toppfotball eller Discovery klart å stoppe Davy Wathnes populære målshow underveis i serierunden.

* Dommer Svein Oddvar Moen ble flyttet ned fra elitenivået i UEFA. Dermed har ikke Norge lenger en fotballdommer på øverste nivå internasjonalt.

* A-landslaget har byttet trener, men heller ikke Lars Lagerbäck klarer å vinne med de norske fotballherrene.

Innførte nye rutiner

– Ajer-saken kom på et tidspunkt i fotballen hvor vi trengte en opptur. Det er en lei og vond sak. Det er en sak du ikke vil komme borti, sier Bjerketvedt.

– Det er greit å diskutere saker i mediene, men den saken skaper bare skuffelse. Og det er ekstra sårt når det går utover en profesjonell prestasjonsgruppe med ambisiøse fotballspillere. Det er opp- og nedturer i min jobb, men det er den vondeste og vanskeligste saken i løpet av disse fem månedene, sier NFF-toppen.

Han sier nye rutiner skal hindre fremtidige blemmer.

– Det er ikke lenger bare én person, men flere som skal gjøre den samme sjekken. Det var en åpenbar systemsvikt. Det er ekstra bittert, for vi er superflinke på logistikk og planlegging. Dette skjer ikke igjen, lover Bjerketvedt.

Dommerkonflikten med Svein Erik Edvartsen har også tappet NFF-ledelsen for energi.

– Saken ble stor og fikk enorm medieoppmerksomhet i tre uker. Det var en stor belastning for hele organisasjonen og fotballen. Det lammet i en periode annen aktivitet, så ærlig må jeg være, sier Bjerketvedt.

Avviser dommerproblem

– Hvordan opplevde du at mediene var så til de grader på ballen?

– Det som var veldig spesielt i den saken var nettopp det. Den levde sitt eget liv i mediene og tok stadig nye retninger i mediene, både før og etter inngåtte avtaler, sier Bjerketvedt.

Han antyder at man burde tatt tydeligere grep tidligere.

– Grunnen til at saken pågikk så lenge, var at vi hadde et klart mål om å løse den i minnelighet uten at en eller flere måtte gå ut dørene her, men finne løsninger som vi alle kunne leve med.

– Og så ble Moen degradert. Har dere et dommerproblem?

– Vi snakker om to mildt sagt forskjellige saker. Jeg vil ikke si at vi har et dommerproblem. At dommere klatrer opp og ned på rangeringen er en normalsituasjon. Dommergjerningen er en prestasjonsøvelse. Vi kan ikke alltid være der oppe. Det er bare et spørsmål om tid før vi er på øverste nivå igjen, sier Bjerketvedt.

