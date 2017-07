Zidane: – Ronaldo er Real Madrid-spiller i to-tre år til

I juni var det mye mediehysteri rundt Ronaldo. Etter åtte sesonger i Real Madrid ble det hevdet at portugiseren ville bort fra spansk fotball.

32-åringen er fortsatt på ferie, men Zidane tar det hele med ro. Han føler seg trygg på at han har Ronaldo i stallen også når overgangsvinduet stenger.

– Det har vært mye snakk om at Cristiano ønsker seg bort, men han har alltid vært veldig rolig når jeg har snakket med ham. Han er på en velfortjent ferie, men kommer tilbake til oss 5. august. Jeg får med meg avisoppslagene, men det eneste jeg er opptatt av, er hva han ønsker å oppnå i Real Madrid, sier Zidane og legger til:

– Jeg tror han blir værende hos oss de to-tre neste årene.

Real Madrid er for tiden opptatt med sesongoppkjøring i USA. Søndag skal den spanske storklubben møte Manchester United til treningskamp. Deretter venter kamper mot Manchester City og Barcelona.

8. august møtes Real og United igjen, denne gangen i den europeiske supercupfinalen i Skopje.

– Vi vet at det vi oppnådde (forrige sesong) var utrolig. Allerede 8. august har vi muligheten til å spille for nok et trofé, sier Zidane.

Franskmannen ledet i vår Real Madrid til triumfer i både La Liga og mesterligaen.

