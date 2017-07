Svømming: Christiansen utslått i forsøket

Det norske håpet svømte i det siste heatet mot verdens beste svømmere på distansen og ble klokket inn til 3.46,96. Det var et drøyt halvsekund bak hans egen norske rekord. Den lyder på 3.46,37 og ble satt i Stockholm i mars i fjor.

Under VM for to år siden svømte Christiansen på 3.47,71 i forsøket på 400 meter fri. Lillestrøm-gutten gjorde dermed en bedre figur i Budapest søndag.

Kampen om å nå finalen ble likevel for tøff. Den siste finalebilletten gikk på 3.46,14. Den tilfalt amerikanske Zane Grothe.

Aller raskest i forsøkene var østerrikske Felix Auböck. Han fikk tiden 3.44,19.

Henrik Christiansen hadde den 11. beste tiden.

Nordmannen hadde som mål å sette personlig rekord på samtlige distanser i VM. Det klarte han ikke i første forsøk.

800 meter og 1500 meter regnes samtidig som romerikingens beste distanser. De kommer senere i mesterskapet.

