Spieth til topps i British Open

23-åringen ledet før siste dag, men kollapset på de ni første hullene og mistet ledelsen til Matt Kuchar etter 13. hull. Men etter fem magiske hull i avslutningen endte han opp med 12 under par totalt og tre slag ned til Kuchar. Spieth avsluttet med tre birdier og en eagle da presset var som hardest.

Det var hans tredje majorseier og Spieth er den nest yngste, bak Jack Nicklaus, som har vunnet tre av fire majorturneringer. De andre turneringene er US Masters, US Open og US PGA Championship. Spieth vant US Masters og US Open i 2015. Han er den yngste som har vunnet tre ulike turneringer. Tiger Woods hadde rekorden som 24-åring.

Kuchars ble nummer to, mens kinesiske Li Haotong ble tredjemann etter å ha avsluttet med en briljant 63-runde.

