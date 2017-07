Slutt på seiersrekken for Larsen og Lyngby

Horsens fortsatte på sin side sin imponerende seriestart. Med seieren brøt Horsens Lyngbys seiersrekke på 10 strake seirer i superligaen og europaligakvalifiseringen.

Tidligere Brann-spiller Larsen fikk tillit fra start av den tidligere Strømsgodset-treneren David Nielsen, men klarte ikke skape målpoeng før han ble tatt av i det 58. minutt.

Det var nemlig Horsens som styrte showet på hjemmebane. Simon Okosun og Lasse Kryger scoret med ti minutters mellomrom mot slutten av første omgang slik at hjemmelaget ledet 2–0 til pause. To nye raske mål etter 60 minutters spill signert Mads Bech og Jesper Christjansen sørget for at seieren var sikret.

Tobias Arndals 1-4-scoring i det 78. minutt ble bare et trøstemål.

Horsens har fått en drømmestart på den nye sesongen med seks poeng på to kamper, mens Lyngby må nøye seg med tre poeng, som laget hentet på hjemmebane mot Silkeborg i første serierunde.

(©NTB)