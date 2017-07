Reiten vil herje i Ørneredet

Kampen som avgjør Norges EM-skjebne spilles nemlig i Ørneredet (De Adelaarshorst), som er hjemmebanen til klubblaget Go Ahead Eagles.

– Er det sant? Det er nå litt artig, da. Vi er glad i Ørn, vi, og har veldig lyst til å bidra på banen, sier Reiten til NTB.

Både Reiten og Utland har funnet nye klubber i Oslo-området. Reiten har 11 seriemål for LSK Kvinner denne sesongen, Utland har 10 for Røa. Begge banker inn mål på landslagstreningene, men har bare fått hvert sitt korte innhopp i EM.

– Jeg har mye energi og mye overskudd. Jeg får håpe jeg får prøve meg litt mot Danmark, men det er Martin (Sjögren) som bestemmer. Han plukker de han synes er best, sier Reiten.

Hun lider under at hun først og fremst vurderes i 10er-rollen. Der har Norge allerede en temmelig god spiller.

– Vi kan ikke spille uten Caro (Graham Hansen). Det skjønner alle, jeg også. Men jeg har jo spilt i mange ulike posisjoner, også på landslagstreningene. Jeg får bare ta det som det kommer, sier Reiten.

Vanskelig

Hun ble byttet inn kvarteret før slutt mot Nederland, da Sjögren ville ha en ekstra spiller i mellomrommet, men da var det norske laget i oppløsning, og det var mer enn vanskelig å sette sitt preg på kampen.

Mot Belgia ble Reiten sittende på benken. Det første byttet ble brukt på skade i bakre firer, og Sjögren valgte å sette inn Emilie Haavi og Utland etter at Norge kom under.

Utland skapte en kjempesjanse til en norsk redusering som ville gjort betingelsene mandag en god del lettere, men hennes innlegg passerte Ada Hegerberg foran tomt mål med noen centimeters margin.

Lørdag trente Utland avslutninger sammen med blant andre Hegerberg og banket ballen i mål gang på gang. I likhet med Reiten virker hun å være i knallform.

– Vi håper på sjansen. Det er bare å kjøre på, ha det artig og spille angrepsfotball, og få ballen i mål, sier Guro Reiten.

Selv om treningen var stengt, kunne mediefolkene som ventet utenfor høre skrik og rop, jubel og applaus som tydet på at humøret igjen er upåklagelig.

Humøret tilbake

– Ja, det var en veldig bra økt med god stemning og mye engasjement. Det er noe vi har snakket om de siste dagene, og som vi er nødt til å ha på vei inn i den siste kampen. Det var bra at dere hørte det, for vi har hatt fokus på det.

Norge må gjøre storverk mandag for at laget fortsatt skal være med i EM på Reitens 23-årsdag onsdag. Til nå har det vært et skuffende mesterskap både for henne og laget.

– Det har vært veldig skuffende ikke å få spille og ikke å få komme inn. At jeg ikke starter får jeg vite dagen før. Det er bare å være sur da, komme over det og være der for dem som er utpå banen, sier hun.

I en tropp på 23 er det per definisjon flere spillere utenfor banen enn på den.

– Ja, det er mange som ønsker og har lyst til å spille, og sånn må det være. Om noen ikke blir skuffet når de ikke får spille så har de ikke noe her å gjøre. Men vi må alle støtte dem som spiller.

Mandag håper Reiten å være en av dem som får støtte når hun lander i Ørneredet for å dra på målrov i danskenes felt.

(©NTB)