På jakt etter en god avslutning

– Vi må bare prøve å få de tre målene, så får vi se om det holder. Vi kan ikke gjøre mer enn det når vi har satt oss selv i den situasjonen vi har gjort, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

Uansett hvor mye Norge skulle vinne over Danmark i Deventer, vil det ikke nytte om Nederland ikke hjelper til med seier mot Belgia. Og får ikke Norge til avslutningene foran mål, blir det avslutning av mesterskapet.

Hansen har stått for en av Norges fire skudd mellom stengene, men blåste også en kjempesjanse over mål mot Belgia. Maren Mjelde har to skudd på mål og Andrine Hegerberg ett.

– Fire avslutninger på mål er ikke bra nok, det sier seg selv, medgir «Caro».

– Vi må bare fortsette å jobbe på trening. Det henger sammen med at spillet som helhet ikke har vært bra nok. Da får man ikke gode nok sjanser heller. Vi har ikke vært gode nok som lag.

Dårlige tall

Norges stjernespiss Ada Hegerberg, med 38 mål på 64 landskamper, har ifølge UEFAs EM-statistikk hatt tre avslutninger utenfor og en som er blitt blokkert, ingen på mål.

Lieke Martens fra Nederland har allerede hatt seks avslutninger på mål.

Totalt har Norge avsluttet 19 ganger. Ni av forsøkene forsvant over eller utenfor, seks ble blokkert.

Til sammenligning har Tyskland hatt 41 avslutninger, hvorav 15 har vært mellom stengene. Nederland har hatt 38 avslutninger, hvorav 13 på mål.

Island har vært mest effektiv. Laget scoret på sin første og hittil eneste avslutning mellom stengene i 1-2-tapet mot Sveits lørdag.

England har imponert mer. Laget hadde 19 avslutninger i sin første kamp mot Skottland. Ni av dem var mellom stengene, og seks av dem gikk i mål.

Norge er ikke verst på avslutningsstatistikken. Portugal hadde bare en avslutning i sin første kamp mot Spania, og den gikk utenfor.

Humør

Caroline Graham Hansen var utrøstelig etter tapet mot Belgia, og det var mange lange ansikter i den norske leiren.

– Det sier seg vel selv, for det var en dårlig opplevelse, sier Hansen. Men lørdag var humøret tilbake på den norske treningen.

– Det er klart. Vi synes alltid det er gøy å spille fotball, selv om det har vært to tunge matcher, sier Wolfsburg-stjernen, som bare venter på at ballen skal sprette Norges vei en gang i mesterskapet.

– Det skal bare et mål til, så får vi et løft, og da kommer Danmark til å begynne å stresse. Et mål til, så kan vi kjøre.

Kampen mot Danmark avslutter gruppespillet, men målet er at den ikke skal avslutte mesterskapet.

Norge har aldri gått fra et mesterskap uten scoring og trenger minst to mål mandag for å unngå ny bunnotering.

