Nøkkelen er å stoppe Harder

Harder er Danmarks store stjerne. Martin Sjögren nøler ikke med å trekke henne fram som nøkkelen til danskenes suksess, og han kjenner henne meget godt etter i fire år å ha vært hennes trener i Linköping.

– Pernille er veldig flink til å finne rom selv når man knapt tror det finnes, og framfor alt i mellomrommet. Hun er også veldig god til å bli rettvendt i det rommet, sier Sjögren om 24-åringen.

– Hun er teknisk svært dyktig, hun er målfarlig og god også til å skape målsjanser, framfor alt gjennom kombinasjoner sentralt i banen. Hun har et godt skudd, er en veldig god hodespiller og scorer mange mål.

Det høres nesten ut som de norske bare kan gi opp å stoppe den danske stjernen.

– Samtidig vet jeg vel også om ting hun ikke liker, påpeker Sjögren, som vil be sine spillere om å gjøre det vanskelig for Harder ved å nekte henne rom.

Gjøre henne sur

En annen i Norges tropp som kjenner Harder godt er Caroline Graham Hansen, som siden årsskiftet har hatt henne som klubbvenninne i Wolfsburg.

– Hun er en veldig god spiller som kan gjøre ting på egenhånd. Mye av nøkkelen for oss blir å få henne ut av kampen. Selv om Danmark er et godt kollektiv, vil mye være gjort hvis vi greier å gjøre henne sur, sier Hansen.

– Får vi henne sur så begynner hun fort å prøve ting som blir litt for vanskelig. Da blir det iallfall lettere for oss å score de tre målene vi trenger.

Hun føler ikke at Sjögren trenger hennes innspill om Harder.

– Han kjenner henne nok mye bedre enn jeg gjør. Jeg har spilt med henne bare et halvt år. De (Sjögren og assistent Anders Jacobson) har god kunnskap om henne og kjenner henne personlig. De vet hvilke knapper de eventuelt skal trykke på for at hun ikke skal prestere på sitt beste.

Verdensnivå

Caroline Graham Hansens rolle i Norges lag ligner den Harder har i Danmarks. Hun vet ikke om danskene snakker om henne slik de norske snakker om klubbvenninnen.

– Det har jeg ingen formening om. Nå har ikke vi scoret så mange mål, så det er kanskje ikke så mye for dem å tenke på, sier hun før kampen Norge må vinne med tre måls margin for å kunne gå videre i EM.

Sjögren ser både likheter og forskjeller mellom mellomromsspillerne.

– Caro er vant til å komme fra kanten og inn, mens Pernille er vant til en sentral utgangsposisjon. Ellers har begge teknikk på absolutt verdensnivå. Caro er litt raskere, mens Harder er en bedre hodespiller. Begge er fantastisk gode fotballspillere, sier han.

Lagkaptein Maren Mjelde kommer garantert til å komme i nærkontakt med Harder enten hun er midtstopper eller midtbanespiller mandag.

– Alle vet at hun er en god spiller og at hun ikke må få for mye rom. Skal Danmark fungere offensivt så er hun en viktig nøkkel, og det blir vår jobb å sørge for at hun får minst mulig tid med ballen, sier hun.

