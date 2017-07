Krygers første seriemål sikret Sandnes Ulf-seier

19-åringen satte inn 1-0 allerede etter fire minutter da et langt oppspill endte opp i beina på midtbanespilleren.

Kryger brente til og til tross for at ballen gikk rett på Mjøndalen-keeper Georges Bokwe, glapp han ballen og inn i mål. Scoringen var Krygers første i seriesammenheng denne sesongen.

Gjestene slet med å produsere stort før pause og ble ytterligere hemmet da Amahl Pellegrino måtte forlate banen etter 28 minutter med det som tilsynelatende syntes å være en smell i hodet.

Heller ikke etter pause maktet Vegard Hansens lag å sette hjemmelaget under press og Sandnes Ulf kunne innkassere sesongens niende seier i serien.

Det sender laget opp på tredjeplass etter at Ranheim spilte 3-3 mot Bodø/Glimt lørdag. Mjøndalen faller til sjuendeplass med sine 22 poeng.

Start med ny trepoenger

Start avanserte til annenplass på tabellen etter 2-1-seieren over Kongsvinger. Mats Cato Moldskred ga gjestene fra Kongsvinger ledelsen etter 13 minutter, men scoringer signert Henrik Robstad og Espen Børufsen etter pause sikret 2-1-seier. Laget er à poeng med Sandnes Ulf, men har bedre målforskjell.

Arendal tok et sterkt bortepoeng da laget klarte 1-1 borte mot Tromsdalen. Jakob Rasmussen sendte Arendal-laget i ledelsen på overtid i førsteomgang, men Mohammed Ahamed Jama sørget for ett poeng til hvert av lagene med sin 1-1-scoring etter 72 minutter.

Nytt FFK-tap

For Fredrikstad fortsetter den svake sesongen da laget tapte 1-4 borte mot Florø. Stillingen var 1-1 til pause etter at FFKs Filip Westgaard utlignet til 1-1 med et drømmetreff, men scoringer fra Rashad Muhammed, Endre Kupen x2 etter pause sørget for 1-4-tap. Fredrikstad ligger på 14.-plass med 13 poeng, mens Florø ligger på åttendeplass med 22 poeng.

Øvrige resultater i 1. divisjon: Strømmen - Jerv 2-1, Ull/Kisa - Elverum 2-0, Åsane - Levanger 2-1.

