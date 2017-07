Ingebrigtsen tok sitt andre gull i U20-EM

Unggutten var i mål på tiden 8.50,00. Han slo franske Alexis Phelut med 3,73 sekunder.

Det var Ingebrigtsens andre gullmedalje under mesterskapet. Lørdag kveld tok han en klar finaleseier på 5000 meter. Han brukte 14.41,67 minutter, og slo spanske Tariku Novales med 2,99 sekunder.

Ingebrigtsen var også favoritt på 1500 meter snaut tre timer tidligere, men yngstebror Ingebrigtsen falt i nest sist sving i finalen og ble hektet av i seierskampen. TIl slutt måtte Sandnes-gutten tåle en svært skuffende åttendeplass.

– Felt

Pappa Gjert Ingebrigtsen trodde først det var sønnens egen feil, men etter å ha studert TV-bildene var han klar i sin tale.

– Han ble felt av en idiot av en nederlender. Det var ikke uflaks, men ufint. Jakob hadde spasert inn til gullet om han ikke hadde blitt hektet, men sånn er nå det. Det er en del av gamet. På 5000-meteren holdt han hodet kaldt og leverte veldig bra, sa han engasjert til NTB etter lørdagens to finaleløp.

Femte løp på fire dager

Søndagens finale på 3000 meter hinder var hans femte løp på fire dager, og unggutten kom heller ikke fra fallet i 1500-meterfinalen uten skavanker.

– Han er sår langs hele høyresiden. Han gikk rett i bakken uten å kunne holde seg for. Vi får prøve å lappe ham sammen slik at han ikke blir for stiv til morgendagens finale, opplyste pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB, som åpenbart lyktes med å få ham tilbake i godt nok slag til å ta et nytt gull.

Jakob Ingebrigtsen overrasket stort da han nylig klarte VM-kravet med god margin i debuten på 3000 meter hinder. Med tiden 8.26,81 satte han europeisk juniorrekord og ble tidenes sjuende raskeste nordmann på distansen.

For øvrig tok Thomas Byrkjeland femteplassen på 3000 hinder etter å ha krysset målstreken på 9.00,43.

