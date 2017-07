Hemmelig trening for kvinnelandslaget før skjebnekampen

I lagets tildelte time på kamparenaen De Adelaarshorst i Deventer var det bare keeperne som trente. Resten ruslet bare rundt og prøvde gresset mens de lekte seg litt med ball.

– Vi har trent ferdig for i dag, ja. Vi hadde en trening tidligere i dag som vi følte at vi trengte å gjennomføre i fred og ro, sa Sjögren da han fikk spørsmål om det på pressekonferansen.

Gjennom hele gruppespillet har han stengt treningen to dager før kamp, men hatt en åpen økt på kamparenaen dagen før kamp. Der er hans vurderinger om laguttak blitt åpenbare gjennom formasjonsøkten.

– I den situasjonen vi er nå, følte vi at det passet oss bra å ha en trening for oss selv, og gjerne litt tidligere på dagen også. Vi slapp også tidspresset om at vi måtte nøye oss med 60 minutter, sa Sjögren.

– Det var en god trening.

Balanse

Landslagssjefen sa at innholdet på treningen var det samme som på de tidligere øktene dagen før kamp.

– Vi forsvarte oss, og vi forberedte oss til kamp på samme måte som vi har gjort før de andre. Det er defensivt orientert trening dagen før kamp, og det var det samme i dag, sa han.

Norge trenger å slå Danmark med minst tre måls margin for å ha sjanse til å gå videre i EM, men Sjögren varslet ingen hodeløs offensiv fra start.

– Vi trenger tre mål for å gå videre, vi er veldig klar over det, men vi vet også at om vi slipper inn ett så må vi score fire. Vi trenger god balanse fra start, sa han.

– Hvis det fortsatt står 0-0 ved pause og utover i kampen, så kan det være at balansen må vris mer mot det offensive, men vi må være smarte i starten.

Nøkkelen

På en velbesøkt pressekonferanse i Deventer var det også mange danske mediefolk. En av dem spurte Sjögren om Danmarks stjerne Pernille Harder, som han var trener for i fire år i svenske Linköping.

– Hun er en veldig god fotballspiller, og slik jeg ser det er hun nøkkelen til det danske angrepsspillet, den som kan lukke opp et forsvar. Vi må gjøre kampen vanskelig for henne, sa han.

– Det er umulig å stenge henne ute i 90 minutter, men om vi kan få henne til å havne i mindre fordelaktige situasjoner så har vi tjent veldig mye.

Danmarks landslagssjef Nils Nielsen mener at Norge er favoritt mandag.

– Om vi ser på de to første kampene så bør Danmark være det, men jeg bryr meg ikke om hvem som er favoritt. Vi trenger å vinne, og gjøre det med tre mål, men om vi er favoritt eller ikke bryr jeg meg ikke om, sa Sjögren.

