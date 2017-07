Storseier for Solbakken

Det var FCKs første seier etter at storlaget innledet sesongen med 1-1 hjemme mot AaB forrige helg.

Gjestene dominerte kampen fra start, og etter bare ni minutter ordnet nyervervelsen Pieros Sotiriou 1-0. Den kypriotiske angriperen steg til værs og scoret med hodet etter et hjørnespark.

Randers hadde sine sjanser mot slutten av første omgang, men hjemmelaget var ikke skarpe nok i avgjørende situasjoner. Etter en knapp time måtte FCK-keeper Robin Olsen fram med en refleksredning for å avverge Joel Allansons hodestøt.

I stedet for 1-1 kunne Andrija Pavlovic like etter øke bortelagets ledelse. På overtid ble Sotiriou tomålsscorer da han gjorde 3-0 etter en vellykket kontring.

FC København reiser neste uke til Makedonia for å møte Vardar i mesterligakvalifiseringen. Med seier over to kamper vil Solbakken og co. være et omspill unna nok et eventyr i den gjeveste europacupen.

