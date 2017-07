Sørafrikaner skrev golfhistorie med majorrekord

Med hele åtte birdier og ikke en eneste bogey gjorde sørafrikaneren et stort jafs oppover resultatlista. Han hoppet opp fra en 45.- til en delt 5.-plass.

Mange spillere har gått en majorrunde på 63 slag siden Johnny Miller var førstemann til å klare den bragden i 1973, men inntil lørdag hadde ingen maktet å presse seg ned til en 62-runde.

Selv hadde Grace ingen anelse om hva han var i ferd med å prestere da han skulle gå løs på det 18. og siste hullet.

– Jeg visste det virkelig ikke, for jeg var kun konsentrert om å ta ett hull om gangen. Jeg visste at jeg spilte bra, og halvveis skjønte jeg at jeg gjorde noe spesielt, men jeg var ikke klar over at 62 slag var ny rekord, sa sørafrikaneren.

Rekorden holdt på å ryke på siste hull. Grace slo for langt, men med en god putt spilte han på par.

Jordan Spieth leder fortsatt British Open før søndagens spennende avslutningsrunde. Amerikaneren leder med tre slag på landsmannen Matt Kuchar. Spieth er totalt elleve slag under par.

