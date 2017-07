Okparaebo klarte ikke VM-kravet på siste forsøk

28-åringen har ikke maktet å komme seg under tiden 11,26 denne sesongen. Hun fikk et siste forsøk under et stevne i engelske Loughborough, men det gikk ikke fort nok.

Hun ble nummer to i sitt heat med 11,34.

Okparaebos siste håp om å få stille på startstreken i London-VM ligger i at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) inviterer henne til mesterskapet.

BUL-løperen har vært med i hvert senior-VM siden 2009.

Under samme stevne satte Line Kloster personlig rekord på 400 meter hekk med tiden 56,18. Hun var åtte hundredeler bak VM-kravet. Tiden er den nest beste satt på distansen av en norsk kvinne i historien.

