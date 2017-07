Hegerberg ser bare til mandag

– Jeg har ikke rukket å tenke på det ennå, for nå er vi i et EM, og da kan vi ikke tenke på VM i 2019. Om jeg frykter at vi får for dårlig tid? Man må ikke frykte noe, bare jobbe hardt og være realistisk med ambisjoner, men samtidig dag for dag ønske å bli bedre, svarte hun fredag på NTBs spørsmål.

Bare de åtte gruppevinnerne og en eneste toer går til sluttspill i den europeiske VM-kvalifiseringen som starter i høst. Norge er i gruppe med Nederland, som har to seirer og null baklengsmål så langt i årets EM-sluttspill. Norge har to tap og ingen scoringer.

Allerede i oktober spiller Norge en bortekamp mot Nederland som kan bli svært avgjørende i kampen om VM-plass. Før den tid venter hjemmekamper mot Nord-Irland og Slovakia i Østfold. Irland er siste lag i Norges gruppe. Kvalifiseringen avsluttes med hjemmekamp mot Nederland neste høst.

Seks måneder

Hegerberg synes ikke det har vært nok tid siden Martin Sjögren ble ansatt til å snakke om utvikling av en spillestil.

– Seks måneder er ikke lenge. Utvikling på seks måneder, hva er det? Det handler mer om å få på plass et lag og stille godt forberedt. Så får vi heller begynne å snakke om utvikling i løpet av noen år. Jeg tenker i et langsiktig perspektiv, sier hun.

Men om Norge fortsatt skal kunne skryte av å ha deltatt i samtlige VM-sluttspill så kan ikke perspektivet være for langsiktig. Da må laget begynne å prestere allerede i høst.

Hegerberg insisterer på at hun bare er opptatt av EM nå.

– Jeg visste at det kom til å bli tøft, for hvert mesterskap er slik, og nivået er jevnt. Vi har satt oss i en ganske tøff posisjon ved å tape den første kampen, og så tapte vi igjen. Likevel har vi for så vidt en mulighet, og den er vi nødt til å gripe. Så får vi se hvordan det går, sier hun.

Plages

Hun har spilt fire kamper siden hun scoret for landslaget, og hittil i EM har hun ikke så mye som en avslutning på mål, ifølge UEFAs statistikk.

– Om det plager meg? Det burde plage hele gjengen. Den enkleste veien ut av det er å finne ut av hva vi skal gjøre for å score, sier hun.

Hegerberg har med noen uttalelser antydet kritikk av Martin Sjögrens stil og valg, men hun var rutinert avvisende da hun fredag fikk noen konkrete spørsmål om sjefens valg.

– Han styrer systemet, så styrer jeg med at jeg prøver å ta best mulig vare på mulighetene når jeg kommer til sjanser. Det er det jeg kan forholde meg til, sier hun.

– Å snakke om system og stil er ikke min oppgave, men ledelsens.

