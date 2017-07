Frappart dømmer Norge igjen

Hun dømte også mesterskapets åpningskamp, da Norge tapte 0-1 for Nederland, og Sveriges 2-0-seier over Russland i Deventer fredag.

Mandag kveld er hun tilbake i Deventer når Norge og Danmark spiller for sitt videre liv i EM-turneringen. Det blir tredje gang på et drøyt halvår at hun dømmer Norges landslag. Hun ledet også 1-1-kampen mot Tyskland i Chemnitz i november i fjor.

Frappart får med seg rumenerne Petruta Iugulescu og Mihaela Tepusa som assistenter, mens skotske Lorraine Clark er fjerdedommer.

