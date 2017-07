Fall ødela for Ingebrigtsen i første finaleforsøk

Rogalendingen hadde ambisjoner om å ta medalje, men han var langt unna å klare det. Etter å ha ligget bak i feltet fra start, løp Ingebrigtsen seg opp mot teten. Men et fall gjorde at han ble hengende bak på vei inn mot oppløpet.

Til slutt ble han slått med 2,91 sekunder av gullvinneren Jake Heyward fra Storbritannia. Nordmannens tid var på 3.58,64. Ingebrigtsen havnet også bak sin landsmann Thomas Byrkjeland, som tok sjetteplassen etter å ha krysset målstreken på 3.57,68.

Læring

Yngstebror Ingebrigtsen får en ny gullsjanse når han senere lørdag skal gi seg ut på 5000-meteren. Det skjer kun to og en halv time etter hans skuffende 1500-meterløp.

Pappa Gjert Ingebrigtsen har overfor NTB beskrevet sønnens program som «hårreisende». Søndag går han løs på sitt femte løp på fire dager når han skal kjempe om det edleste metallet på 3000 meter hinder.

– Mange vil nok kritisere at han velger å prøve seg på tre distanser i stedet for å konsentrere seg om én medaljeøvelse. Men sånn er det når man er på vei mot noe større. Jakob har mål som er litt lenger fram i tid. Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet, begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken.

Markert seg

Selv om sønnen Jakob bare er 16 år og er med i U20-EM for første gang, har det ikke stoppet friidrettskometen fra å markere seg i mesterskapet og være manges gullfavoritt. Sandnes-gutten var raskest i kvalifiseringen på både 1500 meter og 3000 meter hinder.

Men da medaljene skulle deles ut i Ingebrigtsens første finale, klarte han ikke å holde seg på beina og falt av. Han har heldigvis to sjanser til.

Jakob Ingebrigtsen overrasket stort da han nylig klarte VM-kravet med god margin i debuten på 3000 meter hinder. Med tiden 8.26,81 satte han europeisk juniorrekord og ble tidenes sjuende raskeste nordmann på distansen.

(©NTB)