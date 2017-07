Bodnar vant sekundstrid på Marseille-tempoen

Den polske tempohesten Bodnar klokket inn til en knallsterk tid fra tidlig startnummer, og fikk se forhåndsfavoritt etter forhåndsfavoritt havne bak seg på resultatlista. Vasil Kirijenka, Stefan Küng og Tony Martin klarte ikke å gjøre noe med Bora-rytteren. Heller ikke Primoz Roglic klarte å matche farten til 32-åringen etter å ha måttet bytte sykkel underveis.

Bodnars eneste reelle konkurrent på tempoen var Sky-rytter og landsmann Michal Kwiatkowski. Tempoverdensmesteren fra 2014 ledet med henholdsvis seks og ett sekund på passering nummer én og to. I mål var imidlertid rollene snudd, og Bodnar hadde det nødvendige sekundet til gode på sin landsmann.

Froome trygget seieren

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen har begge satt blikket mot søndagens avslutningsetappe i Paris, og tok det rolig på tempoen i Marseille. En sykdomsplaget Vegard Stake Laengen kom også greit gjennom.

Chris Froome hadde karrierens fjerde Tour de France-seier halvveis i lomma foran lørdagens tempoetappe med start og mål i Marseille.

På papiret var Froome en bedre temposyklist enn både Romain Bardet og Rigoberto Urán, som var nærmest ham i sammendraget med henholdsvis 23 og 29 sekunder, og Sky-kapteinen holdt unna. Briten endte som nummer tre på tempoen og vil bli hyllet etter paradeetappen i Paris såframt han holder seg på sykkelen i hovedstadens gate.

Urán passerte Bardet

Froome vant Tour de France i 2013, 2015 og 2016. I 2014 veltet han tidlig i løpet og måtte bryte.

Bardet og Urán kjempet en kamp om annenplassen, og da franskmannen skuffet på temposykkelen kunne Urán feire, til tross for at colombianeren var en liten tur innom reklameskiltene noen få hundre meter før mål. Bardet klarte så vidt å redde pallplassen i duell med Mikel Landa og endte som nummer tre i sammendraget etter etappen.

Simon Yates beholdt ungdomstrøya.

Warren Barguil, som har tatt klatretrøya og vunnet to etapper under årets ritt, fikk for øvrig prisen som årets mest aggressive rytter under den 104. utgaven av Tour de France.

