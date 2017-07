Bachmann vendte til seier for Sveits

Bachmann var en av mange skuffelser da Sveits tapte for Østerrike i åpningskampen, men hun revansjerte seg mot et islandsk lag som forsvarte seg mot overmakten og tok ledelsen på sin første avslutning mellom stengene i mesterskapet.

Island ble overkjørt av Frankrike i sin første kamp, men holdt ut inntil det franske laget gjorde 1-0 på straffespark rett før slutt.

I det 24. minutt i Doetinchem lørdag ble Fanndís Fridriksdóttir (tidligere Kolbotn), datter av en landslagskeeper i fotball og en OL-alpinist, spilt fram på en kontring og sendte Island i ledelse.

Vendte

Igjen ble Sveits straffet for å spille med høy risiko i pasningsspillet, men laget slo tilbake rett før pause. En god kombinasjon mellom Bachmann og Wolfsburg-spiller Lara Dickenmann førte til at sistnevnte utlignet fra kloss hold.

Sju minutter ut i annen omgang slo sveitserne til igjen. Bachmann nådde et innlegg fra Noëlle Maritz bak Islands bakre firer og styrte ballen i mål med hodet.

Det viste seg å bli vinnermålet, og Sveits tok sin første seier i et EM-sluttspill for kvinner (etter å ha scoret sine første mål). Laget er fortsatt et stykke fra kvartfinale og kan bli nødt til å ta minst ett poeng fra sterke Frankrike for å komme dit.

– Det var nok en spennende kamp for tilskuerne, men den satte våre nerver på store prøver, sa sveitsernes landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg.

Perspektiv

Langvarig behandling av den sveitsiske keeperen Gaëlle Thalmann etter at hun skallet med en motspiller førte til at det ble lagt til hele 11 minutter. Nærmest scoring i tilleggstiden var Bachmann med et skudd i tverrliggeren.

Islands landslagssjef Freyr Alexandersson har fortsatt et fint perspektiv på fotballen. Etter åpningskampen snakket han om trøst i varm kaffe og grønt gress.

– Når man taper en viktig kamp, føler man at alt er ille, men slik er det ikke. Det finnes folk med virkelige problemer, men dette er bare fotball. Vi må gå til trening igjen med et smil og forberede oss på å møte Østerrike, og kanskje skjer noe vakkert tirsdag, sa han lørdag.

– Laget kunne gjort det bedre i dag, men våre fans holder verdensklasse, la han til.

Island står med to tap, men vil gå videre med tomålsseier over Østerrike dersom storfavoritt Frankrike vinner alle sine kamper.

(©NTB)